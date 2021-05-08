توفي سائق في حادث انحراف حفارة كان يشتغل بها في ورشة أشغا،ل اليوم السبت، بالمكان المسمى أولاد بهية التابع اقليميا لبلدية فج الحوضين أقصى شمال شرقي ولاية المدية.

الضحية البالغ من العمر 36 سنة، فوجئ حسب شهود من مكان الحادث بانحراف آلة الحفر التي كان على متنها نحو منحدر، فحاول النجاة بإلقاء نفسه من سدة قيادتها نحو الخارج، إلا أنه وقع تحت إحدى عجلاتها لافظا أنفاسه بإصابة عميقة على مستوى الرأس.

وتم نقل جثته من قبل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية إلى مصلحة الحفظ بمستشفى مدينة تابلاط.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا حول حيثيات الحادث.