أطلقت عناصر الحماية المدنية، اليوم السبت، عملية بحث واسعة النطاق في وقت مبكر للعثور عن شخص مفقود بين الكثبان الرملية للعرق الغربي الكبير بمنطقة قصر بن عبد القادر بجنوب مقر ولاية بني عباس، حسبما استفيد لدى خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية ببشار.

وأوضح نفس المصدر أنه تم تسخير نحو خمسة عشر عنصرا من الحماية المدنية تابعين لوحدات ثانوية لذات السلك ببلديتي كرزاز وأولاد خضير مزودة بتجهيزات الاتصال ووسائل مادية ومركبات رباعية الدفع للعثور على هذا الشخص المفقود في بيئة طبيعية تعد واحدة من بين أصعب المناطق في الصحراء على بعد أكثر من 400 كلم جنوب بشار.

ويشارك في عملية البحث عن هذا الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الفارط أيضا أفراد الدرك الوطني ومواطنين سواء من قصر بن عبد القادر أو المدن المجاورة، حسبما أوضح مدير الحماية المدنية النقيب نصر الدين خديوي في تصريح هاتفي لـوكالة الأنباء الجزائرية.

وكان آخر اتصال هاتفي أجراه المفقود مع عائلته وهو في الثلاثينيات من العمر زوال يوم الخميس المنصرم، مثلما شرح النقيب خديوي الذي يقود عمليات البحث.

للإشارة فإن العرق الغربي الكبير يعد من بين أكبر عرق كبير للكثبان الرملية بجنوب البلاد الذي يمتد على مساحة 78.000 كلم مربع.