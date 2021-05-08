كشف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اليوم السبت، عن موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية التي جرت في الرابع والعشرين أفريل الماضي.

وجاء في بلاغ للديوان ينهى إلى علم جميع المشاركين في الامتحان المهني للترقية إلى بعض رتب التربية الوطنية (مفتشو التربية الوطنية، مفتشو التعليم المتوسط، مفتشو التعليم الابتدائي ومفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار التغذية المدرسية، بعنوان 2021)، أن الإعلان عن نتائج هذا الامتحان سيكون يوم غد الأحد 09 ماي بداية من الساعة الثنية (14:00) بعد الزوال، مع نشر القوائم في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى مديريات التربية.