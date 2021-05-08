كشفت، اليوم السبت، وسائل إعلام فرنسية أن العدالة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات وفاة الحارس الأسبق لنادي لوهافر، كريستوف ريفو الذي وجد يوم الخميس الماضي ميتا بمنزله.

وحسب موقع شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناطقة بالفرنسية فإن مكتب المدعي العام بمدينة لوهافر أمر بفتح التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة غير المبرر.

صحيفة "لوباريزيان" أكدت أنه يتعين على المحققين توضيح أسباب الموت المفاجئ من خلال تشريح الجثة الذي سيتم خلال منتصف الأسبوع المقبل.

وأمضى "ريفو" معظم مسيرته الكروية مع نادي لوهافر، كما دافع أيضا عن ألوان أندية باريس سان جيرمان، ران وتولوز.