عبر رئيس جبهة المستقبل عن عدم رضاه لإسقاط السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات لبعض مناضلي حزبه من قوائم الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل.

واعتبر بلعيد، خلال لقاء جمعه مع المنسقين الولائيين لحزبه تحضيرا للتشريعيات، اليوم السبت، أن الحجج التي اعتمدت عليها سلطة الانتخابات "وهمية وغير منطقية"، مضيفا أن حزبه قدم طعونا ضد هذه القرارات.

وأضاف بلعيد أن حزبه كان من المطالبين بضرورة أن يكون تشكيل أعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات عن طريق الانتخاب وليس التعيين مثلما هو موجود حاليا.

فيما يخص الإضرابات العمالية الأخيرة، عبر بلعيد عن أمله في أن تجري الحكومة المنبثقة عن البرلمان المقبل المنتخب حوارا شاملا مع مختلف الأطراف المعنية لحل مشاكل الجبهة الاجتماعية الناتجة عن تراكمات 20 سنة من حكم الرئيس السابق إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.