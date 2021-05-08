أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة أنها عثرت على جثة شخص مفقود جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها الولاية.

وأوضحت الحماية المدنية أن جثة المتوفي تعود للضحية ح. ن البالغ من العمر 22 سنة سائق السيارة التي جرفتها سيول وادي جنان الرومي ببوسعادة صباح يوم 06ـ 05ـ 2021.

وقد تم العثور عليها على الساعة منتصف النهار وثلاثا وثلاثين دقيقة بوادي ميطر على بعد حوالي 20 كلم عن موقع الذي انجرفت فيه السيارة، فيما تواصل فرق الحماية المدنية البحث عن احتمالية وجود شخص مفقود الذي تم العثور على سيارته بذات الواد ي.