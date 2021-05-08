ردت أندية ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس التي لم تنسحب من فكرة الانخراط في دوري السوبر الأوروبي، على الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي من أجل التخلي عن المشروع.

وأكد "يويفا" أمس الجمعة أن هذه الأندية الثلاثة ستواجه عقوبات وإنه بدأ بالفعل إجراءات تأديبية بحقها بسبب إقدامها على هذه الخطوة. وانسحبت 9 أندية أخرى من بينها ستة أندية من إنجلترا من المشروع وأقرت بذلك صراحة والتزمت بالبقاء تحت مظلة الاتحادين الأوروبي "يويفا" والدولي "فيفا".

وقال ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في بيان مشترك: "تعرضت الأندية المؤسسة للمشروع للمعاناة ولا تزال تعاني من ضغوط وتهديدات ومخالفات غير محتملة من جانب طرف ثالث من أجل التخلي عن المشروع".

وأضاف البيان: "هذا أمر لا يحتمل في ظل سيادة القانون كما أن القضاء حكم بالفعل لصالح اقتراح دوري السوبر وهو بذلك أمر الاتحادين الدولي والأوروبي إما بصورة مباشرة أو من خلال الأجهزة التابعة لهما بعدم اتخاذ أي إجراء قد يقف في طريق المبادرة بأي صورة قبل انتهاء الإجراءات القضائية".