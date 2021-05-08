يخوض لاعبو "الخضر" الناشطين في مختلف الدوريات الأوروبية هذا السبت مواجهات واعدة والتي من شأنها تحديد مصير كل فريق هذا الموسم. ففي إنجلترا يواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد نادي تشلسي في مواجهة سيعلن من خلالها تتويج السيتزن باللقب في حال خسارة مانشستر يونايتد غدا الأحد أمام أستون فيلا. ويتواجد المان سيتي في المركز الأول برصيد 80 نقطة فيما يحتل الشياطين الحمر وصافة الترتيب بمجموع نقاط وصل إلى 67.

في إيطاليا يخوض نجم "الخضر" إسماعيل بن ناصر مواجهة نارية ضد جوفنتوس، ضمن الأسبوع 35 من "السيري أ"، في صراع سيؤهل أحدهما إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم القادم. وكان فريق "السيدة العجوز" خسر رهانه على الفوز بلقب الموسم العاشر توالياً بعدما أزاحه إنتر ميلان عن عرشه بتتويجه بلقبه التاسع عشر في تاريخه والأوّل منذ العام 2010، خلال الأسبوع الماضي، مستغلا تعثر مطارده المباشر أتالانتا أمام ساسوولو 1-1، قبل أربع جولات من نهاية الدوري.

إلى تركيا سيكون اللقاء بين ثنائي المنتخب الوطني، رشيد غزال لاعب بيشكتاش التركي وزميله سفيان فغولي متوسط ميدان فنربخشه، نزال كروي على ملعب "ترك تيليكوم"، بين المتصدر والوصيف.

ويدخل اللقاء ضمن الجولة الأربعين من عمر المسابقة التي يحتل فيها بيشكتاش المركز الأول برصيد 81 نقطة فيما يتمركز غلطة سراي ثانيا بمجموع 45 نقطة.

بايرن ميونيخ، سيكون أمام فرصة ثانية لحسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم التاسع توالياً، وذلك حين يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الثانية والثلاثين، فيما يتواجد رفقاء الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في المرتبة السابعة بـ 46 نقطة.