شارك اليوم السبت بسطيف مواطنون في مسيرة الذاكرة والوفاء لـ 45 ألف شهيد سقطوا ذات 8 ماي 1945 بكل من سطيف وڤالمة وخراطة بمناسبة الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للذاكرة والذكرى الـ 76 لتلك الأحداث الدامية التي تأبى ذاكرة الجزائريين نسيانها.

وقد انطلقت المسيرة من أمام مسجد أبو ذر الغفاري (مسجد محطة القطار سابقا) حضرها كل من الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة امبارك ورئيس جمعية 8 ماي 1945، عبد الحميد صلاقجي وكذا الأسرة الثورية وحشد من المواطنين.

وقد تشكلت مربعات يتقدمها عناصر الكشافة الإسلامية الجزائرية حاملين العلم الوطني ومرددين الأناشيد الوطنية وأخرى لممثلي عديد الهيئات الأخرى على غرار الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية.

ومر الموكب عبر شارع 1 نوفمبر 1954 ليصل إلى أمام النصب التذكاري "سعال بوزيد" الذي تم تشييده في ذكرى استشهاد هذا البطل، أول شهيد سقط خلال تلك الأحداث بوسط شارع 8 ماي 1945 (شارع جورج كليمونسو سابقا) وعلى بعد أمتار قليلة من نافورة "عين الفوارة"، حيث تم وضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء.

وقد توقفت المسيرة بذات المكان، حيث أدى المئات من تلاميذ المدارس العديد من الأناشيد الوطنية وكذا ملحمة تمثيلية حول استشهاد البطل سعال بوزيد من طرف براعم الكشافة الإسلامية الجزائرية.

قبل ذلك توجه الوفد الرسمي إلى مقبرة سيدي السعيد بحي بوعروة (وسط المدينة)، أحد المعالم الشاهدة على مجازر 8 ماي 1945، حيث جرت مراسم الترحم على أرواح شهداء تلك الأحداث الأليمة.