استذكر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، ذكرى مجازر 8 ماي 1945 عبر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال جراد "اليوم الوطني للذاكرة، الذي أقره السيد الرئيس، يبقي مجازر 8 ماي 1945 محفورة في ذاكرتنا ومغروسة في وجدان الجزائريين، ذكرى نترحم فيها على أرواح شهدائنا". وحث الوزير الأول الشباب على الاستلهام من مقومات الشخصية الوطنية والتسلح بالإرادة والعمل لربح معركة بناء المؤسسات لتحصين الوطن وصون سيادته.