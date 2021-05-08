نفى مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا محمد المبروك، اليوم السبت ما تردد عن دخول جماعات مسلحة فندقا يجتمع فيه المجلس أو استخدامها القوة.

وقال المبروك في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي "الكلام هذا لا أساس له من الصحة"، مضيفا أن بعض الجماعات دخلت الفندق أثناء وجوده به وكان لديها اعتراض على برنامج أو قرار معين ولم تكن تحمل أي سلاح وكانت تريد لقاء رئيس المجلس لكنه لم يكن موجودا بالفندق. وقال: "أنفي ما خرجت به بعض وسائل الإعلام. لم يكن هناك خطف ولم يكن هناك إطلاق نار أو اعتداء على شخصي أو الاعتداء على الفندق". وأضاف المبروك أن رئيس المجلس الرئاسي الذي يشغل منصب رئيس الدولة في ليبيا في الوقت الراهن سيجتمع مع عدد من أعضاء الجماعات المعنية.

وكانت المتحدثة باسم المجلس قد قالت في وقت سابق إن جماعات مسلحة اقتحمت فندق كورنثيا أمس الجمعة، لكنها أشارت أيضا إلى عدم وجود أحد من المجلس في المبنى في ذلك الوقت.