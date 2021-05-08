يحتضن ملعب عمر حمادي بداية من الساعة العاشرة والنصف من سهرة اليوم، قمة ثمن نهائي كأس الرابطة التي ستجمع بين الجارين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، في مواجهة كانت لتكون أكثر متعة وإثارة بحضور الجماهير.

الداربي رقم 110 بين الغريمين سيكون هذه المرة من منافسة أخرى، ما يعني أن الصراع سيكون محتدما بينهما، خاصة وأن الناديين يمران بفترة زاهية خلال الفترة الأخيرة التي عرفت فوز المولودية بثلاث مواجهات متتالية مع المدرب نبيل نغيز فيما نجح زغدود في الحفاظ على ديناميكية النتائج التي حققها منذ قدومه بسجل خال من الخسارة طيلة خمسة لقاءات. ولم يلتق الاتحاد والمولودية كثيرا في كأس الرابطة التي عادت مجددا بعد تجميدها سنة 2000، سوى مرة واحدة مرة وذلك خلال الدور الأول لموسم 1999-2000"، حيث عاد الفوز آنذاك للمولودية (1-0) بهدف للاعب فضيل دوب (د 61).

في مقابلة أخرى، فسيخوض شباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية مواجهة مفخخة أمام ضيفه نجم مڤرة الذي أقصى شباب قسنطينة من السباق، وسيدخل أبناء بلكور اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب خماسية جمعية عين مليلة بملعب عمر حمادي.

وتبدو مهمة وفاق سطيف نوعا ما في المتناول عند استضافته لوداد تلمسان، ويسعى أبناء عين الفوارة لضرب عصفورين بحجر واحد من خلال تدارك التعادل الأخير داخل الديار أمام اتحاد الجزائر.

شبيبة الساورة المنافس العنيد على لقب المحترف الأول هذا الموسم، لا يريد أن يضيع فرصة استضافته لشبيبة سكيكدة المنهار تماما هذا الموسم، من أجل بلوغ المباراة النهائية وإضافة لقب آخر إلى خزائن النادي.

وتستقبل شبيبة القبائل التي لم تتذوق طعم الهزيمة خلال المباريات الأربعة الأخيرة في جميع المنافسات نصر حسين الذي انهزم في لقائه الأخير خارج ميدانه أمام مولودية وهران (2-3) في مواجهة قال عنها بلال دزيري بأن حظوظ الفريقين فيها متساوية.