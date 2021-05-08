سجّلت الهند رقما قياسياً عالميا جديداً في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنت الحكومة السبت.

وقالت الحكومة إن الحصيلة اليومية للفيروس بلغت 4187 وفاة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد إلى 238270 وفاة.

أما على صعيد الإصابات الجديدة فقد بلغت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 401078 إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان إلى حوالي 21.9 مليون شخص.