هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي الأسرة الرياضية بإعادة فتح ملعب " ألعاب القوى" بالمركب الأولمبي محمد بوضياف.

وجاء عبر الصفحة الخاصة لوزير الشباب على الفايسبوك: " سعيد جدا بإعادة فتح ملعب ألعاب القوى "ساتو" بالمركب الأولمبي بحلته الجديدة، لما لهذا الصرح الرياضي العريق من دلالة رمزية لدى العائلة الجزائرية لألعاب القوى".

وأضاف الوزير: " وإن شاء القدر أن أغيب عنهم في هذا اليوم بسبب فترة النقاهة التي املتها الظروف الصحية، لكنني حاضر روحا و قلبا إلى جانب كل الرياضيين والعدائين وكل أفراد أسرة ألعاب القوى، من خلال زميلتي السيدة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، في هذا الحدث السار".

وأردف الوزير خالدي: "فمنذ انطلاقها، حرصت عن كثب على تتبع كل أشغال مضمار ألعاب القوى الذي استفاد من عملية تهيئة وإعادة تأهيل واسعة، شملت إنجاز المضمار الرئيسي وتجديد الإنارة وكذا إنجاز مضمار منحدر لأول مرة في الجزائر مع التأكيد، مرارا وتكرارا، على ضرورة مطابقة المعايير والمقاييس الدولية".

كما أكد المتحدث ذاته على أنه من المنتظر تشغيل مضامير أخرى تضاف إلى المنشآت الرياضية التي تزخر بها الجزائر، منها مضمار وهران الذي سيحتضن الألعاب المتوسطية ومضمار زبوجة بالشلف وكذا مضامير سطيف وتمنراست وسيدي بلعباس وتيزي وزو، التي توفر كل شروط التألق للمواهب الشابة.