أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم السبت، أن هناك العديد من الطرق ماتزال مقطوعة أمام حركة المرور بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة.

وأوضح ذات المصدر أن سبعة طرق ولائية ما تزال مغلقة أمام حركة المرور بولاية المسيلة وهي: الطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف على مستوى وادي أمسيف، بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذلك الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أمسيف والخبانة على مستوى وادي أمسيف مغلق بسبب انهيار جزئي لجسر الوادي والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أولاد بوعبان والخبانة على مستوى وادي بوسعادة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما أن الطريق الولائي رقم 38 الرابط بين بلديتي أمجدل وتامسة على مستوى بئر ماجد بلدية أمجدل مغلق ما يزال مغلقا بسبب ارتفاع منسوب المياه، ونفس الشيء بالنسبة للطريق الولائي رقم 05 الرابط بين بلديتي بوسعادة وولتام على مستوى وادي فيريرو مغلق نتيجة ارتفاع منسوب المياه، والطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بلديتي بوسعادة وولتام على مستوى الطريق المؤدي إلى ولاية بسكرة مغلق أيضا بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذا الطريق الوطني رقم 08 الرابط بين بلديتي بوسعادة و أولاد سيدي إبراهيم على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية أولاد سيدي إبراهيم مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

أما في ولاية بسكرة فيوجد بها طريقان معلقان أمام حركة المرور نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأودية العابرة لهذه الطرق، وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني في هذا السياق أن الطريق الولائي رقم 60 ب مغلق على مستوى وادي جدي بلدية راس الميعاد بسبب ارتفاع منسوب المياه، ونفس الشيء بالنسبة للطريق الولائي رقم 36أ الرابط بين بلديتي أوماش وسيدي عقبة، بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي الجدي.