أفادت وسائل إعلام اليوم السبت بتحديد وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني التائه، فيما توقع مركز أبحاث أمريكي دخول حطام الصاروخ الغلاف الجوي بحلول صباح يوم غد الأحد.

وذكر موقع "الغولف" نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية أنها حددت وجهة جديدة محتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه، فبعد حساب الإحداثيات تم تحديد شمال السودان كوجهة مؤكدة لسقوط هذا الصاروخ.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن الصاروخ الصيني الطائش من المحتمل أن يسقط في آسيا الوسطى، في طاجيكستان أو تركمانستان.

من جهتها، قالت "مؤسسة الفضاء الجوي" الأمريكية عبر "تويتر" مساء الجمعة إن أحدث تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام "كوردس" التابع لها تشير إلى أن جسم الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" سيدخل الغلاف الجوي في حدود ثماني ساعات قبل أو بعد الساعة 04:19 يوم الأحد بتوقيت غرينتش.

وتشير أحدث توقعات "كوردس" إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضا في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.

وانطلق الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أفريل، حاملا على متنه مركبة "تيانهي" غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت أمس الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.