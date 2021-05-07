بات الغموض يكتنف ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر في 29 ماي بين مانشستر سيتي وتشيلسي في إسطنبول، بعد أن وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر.

ونقلت وكالة رويترز، عن وزير النقل البريطاني غرانت شابس، قوله: إن السفر إلى دول القائمة الحمراء غير مسموح به باستثناء الظروف الاستثنائية ويتعين على أي شخص عائد من دولة مدرجة على هذه القائمة دفع تكاليف الحجر الصحي الإجباري في الفندق.

وقال شابس الذي زاد احتمالات نقل المباراة إلى إنجلترا: "هذا يعني أن الجماهير يتعين عليها عدم السفر إلى تركيا".

وأضاف: "الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا). نحن منفتحون على استضافة المباراة لكن القرار في النهاية بيد اليويفا".

وقال "اليويفا" إنه سيستغرق بعض الوقت لدراسة قرار الحكومة البريطانية. ولم يرد الاتحاد الإنجليزي على الفور على طلب للتعليق.

وقال متحدث باسم الاتحاد التركي لكرة القدم: "يبدو أن مسؤولي المملكة المتحدة يصرون على ذلك لكننا نمضي قدما في طريقنا وفقا لتوجيهات اليويفا. لم تصلنا أي تحديثات من أي قناة رسمية. سنستضيف النهائي في إسطنبول".

واحتلت تركيا في الأسابيع الأخيرة المركز الرابع عالميا من حيث عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19.