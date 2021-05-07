توفي بعد ظهر اليوم الجمعة بمدينة باتنة البطل السابق في رفع الأثقال أحمد طاربي المتوج بعديد الألقاب على المستويين الوطني والدولي عن عمر ناهز الـ 67 سنة، حسب ما أستفيد من عائلته.

وعانى الفقيد في المدة الأخيرة وفق المصدر من مرض عضال ألزمه الفراش وجعله يرقد بمصلحة الاستعجالات الطبية (أمراض القلب) بالمركز الإستشفائي الجامعي بباتنة.

وكان المرحوم طاربي رياضي سابق في فريق شباب باتنة والمنتخب الوطني ويحفل سجله الرياضي بتتويجات عديدة منها بطل الجزائر من 1971 إلى 1991 وبطل العرب لثلاث مرات ومتحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية لسنتي 1987 و1990 والميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط مرتين في سنتي 1979 و1983 وبطل مغاربي في سنة 1973 .

وللفقيد عديد المشاركات في منافسات دولية و4 مشاركات في بطولات عالمية بين سنتي 1979 و1990 )