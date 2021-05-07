كشف أحد أقارب، اليوم الجمعة، الفنان الكبير صالح أوقروت، أن الفنان القدير سینتقل إلى فرنسا، لمباشرة العلاج من الأورام السرطانیة.

وقال المصدر المقرب للفنان، في تصريحات صحفية، أنه: بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبعد اعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتكفل، بملفه الطبي، سيتم نقله غدا السبت كأقصى تقدير، حسب ذات المصدر.

وأشار نفس المصدر، أنه سيتم نقل "صويلح"عبر طائرة طبیة، في انتظار الحصول على الترخیص بالھبوط في الأراضي الفرنسية، بعد حصولهم على تأشيرة الدخول اليوم الجمعة.