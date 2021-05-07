قام أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة بانتشال، مساء اليوم الجمعة، جثة غريق عمره 14 عاما من داخل واد "بن سعيد"، حسب ما أفادت به مصالح ذات السلك.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية المحلية للحماية المدنية، الملازم عبد الرحمان خاضر، بأن "إسعافات الوحدة الرئيسية لعاصمة الولاية قد تدخلت، في حدود الرابعة مساءا، لأجل انتشال جثة غريق من داخل واد "بن سعيد"، بمحاذاة القطب الحضري الجديد "هواري بومدين" بمدينة الجلفة.

وفور تدخل الأعوان، تم انتشال جثة الطفل الغريق من داخل الواد، الذي يصل عرضه إلى حوالي 08 أمتار وعمقه حوالي 1.5 متر، حسب ذات الملازم.

وقد تم تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المجاهد "محاد عبد القادر"، كما أضاف.

وأشار نفس المصدر أن عدد من بلديات ولاية الجلفة قد عرفت، خلال الــ 48 ساعة الأخيرة، تساقطا معتبرا للأمطار، أدت إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه بعدد من المناطق.