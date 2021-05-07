اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر الاتصال المرئي عن بعد حيث تمت مناقشة موضوع موعد إقامة دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة "قونية" 2021.

‎‏ونظرا للظروف الصحية الراهنة على خلفية جائحة كورونا وتأجيل الدورة الأولمبية طوكيو 2020، تقرر تأجيل موعد إقامة دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي كانت مقررة في مدينة قونية التركية حتى إشعار آخر، على أن تقوم لجنة الإشراف والتنسيق للدورة بالتواصل مع اللجنة المنظمة لتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية .

‎ ‎وكان خلال الاجتماع الـ29 لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، انعقد، بمدينة جدة السعودية العام الماضي وقرر تنظيم إقامة دورة ألعاب التضامن الإسلامي "قونية 2021".