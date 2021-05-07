قرر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، عمارة شرف الدين وبالتشاور مع المكتب الفيديرالي، تقديم تسبيق مالي عن حقوق البث التلفزيوني ل 15 ناديا من الرابطة المحترفة الأولى, بمبلغ ملياري سنتيم (2 مليار) لكل ناد، حسبما أعلنت عنه الهيئة الكروية اليوم الجمعة.

واتخذ هذا القرار خلال جلسة عمل انعقدت مساء سهرة الخميس بفندق الشيراتون (غرب الجزائر العاصمة) بين رئيس الفاف ورؤساء أندية الرابطة الأولى (أو بعض ممثليهم).

وتوضح الفاف، بأن "خمسة أندية مسيرة من طرف مؤسسات عمومية وهي (مولودية الجزائر، شبيبة الساورة، شباب قسنطينة، اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد) تضامنت مع نظيراتها، مؤجلة استلام حقوقها للبث التلفزيوني إلى غاية حصول الاتحادية الكروية لديونها من طرف المؤسسة العمومية للتلفزيون".

وعبر رئيس الفاف في تدخله، عن "عزمه في التعاون مع كل المسيرين، مذكرا إياهم بأنه استجاب لطلب الأندية المتعلق بعقد الاجتماع والتطرق معهم للمشاكل التي تشغل بالهم".

وخلال هذا الاجتماع مع أندية النخبة، الأول للرئيس شرف الدين عمارة، منذ انتخابه يوم 15 أفريل خلفا لخير الدين زطشي، تقرر أيضا "تجميد منع الحصول على الإجازات إلى غاية الفترة القادمة للتسجيلات، قصد السماح للأندية بحسن تسيير الموسم الكروي، 2020-2021، وأيضا لديونها حتى نهاية الموسم".

و بخصوص الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية للأندية، للموسم 2021-2022، أوضحت الفاف أنها ستعمل على تطبيق "المعامل" لتعيين الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية، في حال لا تستجيب الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) لطلب تمديد الأجل المحدد في 30 جوان 2021، علما بأن عدة بطولات لا زالت في نفس وضعية البطولة الجزائرية".

كما أعلنت الفاف "تفعيل اللجنة المختلطة (وزارة الشباب والرياضة، اتحادية، رابطة، أندية محترفة) للتكفل من جديد بالملفات الشائكة للاحتراف، والتفكير في نموذج اقتصادي جديد قابل للحياة، مع تنويع مصادر التمويل" .