سجلت 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 142 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم الجمعة، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 123.692 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 86.149 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.315 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.