تمكنت عناصر الفرقة الجنائية من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المنازل وتوقيف 4 عناصر من أفرادها تتراوح أعمارهم ما بين 19و26 سنة والذين تم توقيفهم تباعا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة السرقة من داخل مسكن مقترنة بظرف التعدد تسلق و الكسر، جنحة محاولة السرقة،إخفاء أشياء مسروقة.

استنادا الى خلية الاتصال والصحافة فإن الوصول إلى هذه الشبكة كان على اثر تحقيق مشترك بين الفرقة الجنائية والحضري السادس في قضية سطو تعرض لها أحد المنازل بوادي الوحش جنوبي مدينة سكيكدة،سرقت منه مجوهرات وحلي ومبلغ مالي من قبل مجهولين تسللوا عبر النافذة إلى إحدى الغرف مستعلين غياب صاحب المنزل.

الفرقة الجنائية تمكنت من تشخيص الفاعلين مع توقيف أحد العناصر متلبسا وهو بصدد محاولة سرقة أحد المنازل بذات الحي فيما تم توقيف البقية تباعا بامكان متفرقة من مدينة سكيكدة ، بعد اتمام اجراءات التحقيق قدم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة اين صدر في حقهم أمر إيداع.