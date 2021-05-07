أوقفت قوات الشرطة القضائية للأمن الحضري الثاني بڨالمة ،شابا يبلغ 28 سنة ، بعد سرقته لجهاز هاتف خلوي من ضحية يبلغ 38 سنة ،بجي بورجيبة بالجهة الغربي من مدينة ڨالمة ، حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة للمديرية الولائية للأمن الوطني .

استنادا إلى المصدر نفسه، فإن المشتبه فيه ، قام بتهديد الضحية بسلاح أبيض من نوع سكين ،ثم لاد بالفرار . وبعد تقديم الضحية لشكوى رسمية لدى مصالح الأمن ، تحركت مصالح الأمن بالبحث عنه المشتبه فيه ، حيث أوقفته وكوّنت ضده ملفا قضائيا عن فعل "السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض (سكين)"، ثم قدمته أمام الجهات القضائية بڨالمة التي أمرت بإيداعه الحبس .