خرجت، اليوم، المسيرات المعتادة للحراك الشعبي عبر عدة ولايات في آخر جمعة من شهر رمضان لهذه السنة.

في العاصمة، التي تشهد أكبر المسيرات كل أسبوع، توافد المتظاهرون على وسط العاصمة مباشرة بعد صلاة الجمعة، حيث لم يمنع الصيام والجو الحار نسبيا مواطنين من كل الأعمار من تجديد المطالب ورفع شعارات تدعو لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد.

مسيرات الحراك في بعض الولايات الأخرى:

تيزي وزو

حرارة الطقس والصيام لم يمنع سكان مختلف مدن وقرى ولاية تيزي وزو من التنقل إلى عاصمة الولاية للمشاركة في مسيرة الحراك.

وانطلقت المسيرة، كما جرت العادة، من جامعة حسناوة باتجاه ساحة الشمعة مباشرة عقب نهاية صلاة الجمعة. ورفع المتظاهرون الشعارات المعهودة للحراك كما أبدوا معارضتهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ميلة

نظم حراكيو ميلة مسيرة سلمية، صبيحة اليوم الجمعة، ببلدية القرارم قوقة واختاروا الانطلاق من مقبرة ذراع ببوش.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي ينقل فيها الحراكيون مسيرتهم من مقر عاصمة الولاية إلى بلدية أخرى بسبب التضييق الأمني، فبعد فرجيوة الجمعة الماضية، احتضنت القرارم قوقة مسيرة أخرى.

بجاية

سكيكدة

برج منايل (بومرداس)

جيجل

البويرة

قسنطينة

عنابة

قالمة