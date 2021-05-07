تمكنت عناصر أمن دائرة أولاد ميمون التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة، حيث جاءت العملية على إثر شكوى مفادها تعرض أحد المواطنين للسرقة طالت أجهزة إلكترونية وأواني منزلية من داخل مسكنه العائلي.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات ومعاينة مكان الجريمة من طرف عناصر الشرطة كللت بتحديد هوية المشتبه فيهم البالغ عددهم 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و36 سنة مع توقيفهم، وإنجاز إجراء جزائي عن قضية " تكوين أشرار لارتكاب السرقة وإخفاء أشياء مسروقة " قدم المشتبه فيهم بموجبه أمام العدالة.