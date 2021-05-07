سلطت عقوبة بمباراة نافذة على مدرب شبيبة سكيكدة، الشريف حجار ومنعه من دخول أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30.000 دينار، "لاحتجاجه على قرارات التحكيم"، حسبما أعلنت عنها الرابطة المحترفة لكرة القدم، مساء أمس الخميس على موقعها الرسمي.

من جهته، عوقب لاعب شبيبة سكيكدة، بولتواق أسامه بمباراة نافذة وغرامة مالية بـ 30.000 دينار بسبب "احتجاجه على قرارات التحكيم".

وتضيف الرابطة بأن شباب بلوزداد عوقب بغرامة مزدوجة قدرها 200.000 دينار لكل واحدة, بسبب "عدم احترامه للبروتوكول الصحي" و"غياب مدرب رئيسي في الميدان.

كما سلطت غرامة مالية بـ 200.000 دينار على اتحاد بلعباس بسبب غياب مدرب رئيسي في الميدان.

أخيرا، عاقبت الرابطة، فريقي شبيبة سكيكدة ونجم مقرة بغرامة مالية قدرها 40.000 دينار لكل فريق "لتصرف غير لائق".