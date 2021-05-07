صادقت وزارة الشباب والرياضة على مقرر وزاري يخص بالدرجة الأولى خريجي معاهد التربية البدنية ووفقا للمادتين "4 و6" من هذا القرار يحق لخريجي المعاهد الوطنية النشاط في الحركة الرياضية الوطنية دون إعادة تكوينهم بالحصول على درجة ثانية وثالثة.

وجاء من خلال المقرر الوزاري الذي يحمل الرقم 59 المؤرخ في 04 أفريل 2021 عدة مواد تهدف إلى تكييف شبكة معادلة الشهادات الوطنية في مجال الرياضة مع شهادات المربيين الرياضيين العاملين حسب التوقيت الجزئي، فرع التدريب الرياضي الدرجة الأولى والثانية والثالثة، في هياكل الحركة الرياضية الوطنية.

وسيعفى حاملو شهادة الماجستير و/أو شهادة الماستر في التربية البدنية والرياضية و/أو علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي، الذين يزاولون مهنة في التدريب الرياضي و/أوفي التربية البدنية والرياضية لمدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، في الاختصاص الرياضي، المتبع من إجراء التربص التطبيقي.