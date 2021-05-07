أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 70 ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، اليوم رغم القيود والتشديدات التي فرضتها السلطات الصهيونية.

وقال المدير العام لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب إنه "رغم إجراءات الاحتلال المشددة، تمكن أبناء شعبنا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي الـ 48 والضفة الغربية، إضافة إلى أهالي القدس".

ودفعت الشرطة الصهيونية بأعداد كبيرة من عناصرها إلى مدينة القدس وخصوصا في البلدة القديمة، وأغلقت الشوارع المحيطة بها والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وانتشرت قوات الاحتلال منذ الصباح في مختلف أزقة المدينة، ونشرت الحواجز الحديدية، ودققت في هويات المواطنين الداخلين للمسجد الأقصى والقدس القديمة، واحتجزت عددا منهم.

وعلى الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، منعت قوات الكيان الصهيوني الدخول بالمطلق لمن لا يحملون تصاريح دخول، بهدف التقليل من أعداد المصلين الواصلين إلى المسجد الأقصى.

كما أغلقت شوارع السلطان سليمان، وأريحا، والسموأل، ونابلس، وصلاح الدين، وعمرو بن العاص، وبدأت في إغلاق الطرق عند الساعة السادسة من صباح اليوم، على أن يستمر إلى الساعة السادسة مساء.