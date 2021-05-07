أوصلت تحريات عناصر أمن دائرة وادي العلايق في البليدة، إلى اكتشاف عصابة مختصة في سرقة المركبات، والقبض على ستة من أفرادها، من بينهم امرأة، واسترجاع سيارتين ومبلغا ماليا قدر بنحو 250 مليون سنتيم.

المتهموم وحسب المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، كشفت بأن أفراد العصابة، كانوا يستأجرون السيارات من وكالات التأجير الموجودة بمختلف ولايات الوطن، وكانوا يقومون بتزوير وثائقها وعرضها للبيع، أين تمكن المحققون من جمع معلومات كافية، أوصلتهم إلى أفراد العصابة والقبض عليهم، و إحالتهم على العدالة، و توجيه إليهم تهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والتزوير والسرقة مع انتحال صفة الغير .

جدير بالإشارة، إلى أن البليدة شهدت في الأسبوع الماضي، سرقة مركبتين سياحيتين في توقيت واحد، بدائرة العفرون، استغل اللصوص عطلة نهاية الأسبوع للسطو عليها.