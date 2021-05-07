كشفت اليوم الجمعة، وسائل إعلام تونسية مختلفة عن إقالة مدرب نادي الصفاقسي التونسي لسوء النتائج.

جريدة " المغرب" التونسية أكدت أن إدارة الصفاقسي قررت الاستغناء عن المدرب جوزيه مورسيا عقب خسارته الأخيرة أمام نادي مستقبل بن سليمان. ووفق ذات المصادر فإن إنهاء مهام التقني الإسباني ومساعده جاء لامتصاص غضب الجماهير.

ويواجه شبيبة القبائل في 16 ماي الجاري، بداية من الساعة الخامسة مساء، الصفاقسي التونسي على ملعب الطيب المهيري لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.