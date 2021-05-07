تحدث مدرب نصر حسين داي، بلال دزيري عن حظوظ فريقه خلال مواجهة كأس الرابطة ضد شبيبة القبائل والمقررة غدا السبت بملعب أول نوفمبر.

دزيري أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم الجمعة :" سنتوجه من منافسة البطولة إلى مسابقة أخرى، حظوظنا مع شبيبة القبائل متساوية، بخصوص التعداد هناك لاعبون مصابون، بعد سفرية وهران التي قمنا بها برا خصصنا العمل على مستوى المجموعة من أجل الإسترجاع البدني وحاولنا الاستفادة من عودة اللاعبين الذين تماثلوا للشفاء من الإصابة".

من جهته المساعد الأول لمدرب شبيبة القبائل قال هو الآخر إن الكناري يسعى إلى الوصول أبعد حد خلال كأس الرابطة والتي يبدو فيها المشوار قصيرا جدا من أجل التتويج باللقب، من خلال خوض أربع مباريات ستمكن الفرق المشاركة من إنقاذ الموسم على حسب تعبيره.

وواصل انطباعاته عن اللقاء ضد النصرية: " سنحاول تسيير اللقاء بذكاء، لأن لدينا مواجهة تنتظرنا ضد مولودية وهران، وسيبقى لنا أسبوع واحد من أجل التحضير لمواجهة الصفاقسي، على العموم مباراة كأس الرابطة، تهمنا وسنأخذها بجدية ".