أقر عز الدين بن ناصر رئيس نجم مڤرة بصعوبة البقاء ضمن الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم.

وقال بن ناصر لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صباح اليوم الجمعة:" صراحة البقاء بات صعبا هذا الموسم، نحن نضحي من أجل عدم السقوط نطلب من السلطات المحلية والأوفياء الالتفاف حول الفريق لتقديم المساعدة خاصة من الناحية المادية".

ويحتل النجم المركز 16 في الترتيب العام برصيد 19 نقطة وسيواجه غدا السبت على ملعب 5 جويلية، شباب بلوزداد ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة