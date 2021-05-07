باشرت عناصر من قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك برفقة مجموعة من المواطنين عملية البحث عن شخصين مفقودين بصحراء تانزروفت.

وأفادت عائلة سليماني بأدرار أنه تم فقدان الاتصال بشخصين من أقاربهم منذ ثلاثة أيام في طريق برج باجي مختار ويتعلق الأمر بكل من السيد " س. رشيد 41 سنة" والسيد "س. إدريس 42 سنة " وقد كانا على متن سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان نافارا حيث يعتقد أنهما تائهين في صحراء تانزروفت بعد فقدان كل الاتصالات بهما عند النقطة الكلومترية 200.