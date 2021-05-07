عبّر المدير الرياضي لفريق شباب بلوزداد حسين ياحي عن استغرابه واستيائه في آن واحد، تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب مواجهة الترجي التونسي.

ياحي أوضح في تصريحات إذاعية صباح اليوم الجمعة عبر برنامج " استديو الكرة ": صراحة أنا مستاء من الكاف، استغرب القرارات التي يصدرها من غير المعقول ونحن في 2021 ونرى مثل هذه الأمور".

مضيفا:" حضرنا على أساس أننا سنواجه الترجي التونسي يوم 14 من ماي الجاري، لكن تلقينا مراسلة من الهيئة الكروية الإفريقية تخبرنا بأن اللقاء سيلعب يوم 15 بملعب 5 جويلية بداية من الساعة الخامسة مساء ..هذا غير معقول تماما".

وأردف ياحي:"نحن نعلم لماذا قررنا اللعب يوم 14 هناك أمور تخصنا، أعرف أن هناك النظام التلفزي والمنافسة والبرمجة لكن على الأقل المفروض يكون هناك تشاور معنا ونختار الحل الذي يناسب الجميع".

وختم المتحدث كلامه:" راسلنا الاتحاد الجزائري لكرة القدم وتكلمنا مع السكرتير العام حول ما اذا ستكون هناك برمجة أخرى أو سنلعب في الموعد المحدد".