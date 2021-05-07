تحدث الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن مواجهة غد السبت أمام تشلسي الإنجليزي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب الاتحاد، وذلك في تصريحات خص بها يومية ليكيب الفرنسية.

وقال محرز: " الضغط سيكون أكبر على تشلسي، من جهتنا نسعى للتويج بلقب الدوري وهو كذلك يوّدون الحصول على المركز الرابع".

وعن المواجهة الخاصة ضد زميله السابق في ليستر سيتي والذي يحمل حاليا ألوان " البلوز" أكد رياض:" دائما كانت لدي طموحات كثيرة، اعتقدت دوما أنني سأتمكن من هز الشباك في دور الثمانية والدور قبل النهائي بدور الأبطال".

الساحر واصل الحديث عن أدائه الذي كان وراء تسجيل ثلاثة أهداف كاملة في " التشمينزليغ":" أنا لا أدافع بشكل جيد، لكني أفعل المستحيل لذلك ومساعدة زملائي، على المستوى العالي إن لم تدافع يمكنك معاقبة فريقك".

مردفا:" عندما عندما تكون كريستيانو، ميسي، نيمار أو مبابي، ولديك مثل هذه الصفات غير العادية، ربما يمكنك تجاهل بعض المهام الدفاعية".

وختم كلامه عن مواجهة باريس جيرمان:" لقد رأيت نيمار يدافع كثيرًا، ومبابي أيضًا في مباراة الذهاب، أعتقد أننا كنا أفضل قليلاً من الباريسيين بشكل عام، على العموم لم نتأهل لمجرد أن لاعبين كانا يدافعان بدرجة أقل".

وللتذكير فإن " السيتزن" سيضمنون التتويج باللقب يوم الأحد المقبل، إذا خسر مانشستر يونايتد الملاحق المباشر أمام أستون فيلا.

