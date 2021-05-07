قال مدرب فريق اتحاد الجزائر منير زغدود أن لاعبيه مستعدون لمواجهة كأس الرابطة أمام الجار مولودية الجزائر، والمقررة سهرة غد السبت، بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وأوضح زغدود في تصريحات إذاعية صباح اليوم لبرنامج " استديو الكرة" " حققنا نتائج إيجابية مؤخرا وذلك جاء ثمرة للعمل الكبير المقدم من طرف اللاعبين، حقيقة كانوا في المستوى في آخر مواجهتين".

مضيفا:" الداربي يبقى له طعم خاص سواء كان في البطولة أو الكأس ولقد حضرنا بأفضل طريقة لهذا اللقاء".