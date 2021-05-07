استأنفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة، اليوم الجمعة، عملية البحث عن المفقود بوادي جنان الرومي ببوسعادة.

وأفادت ذات المصالح في منشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن استئناف عملية البحث كانت في الساعة السادسة صباحا من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة بدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة.

وقد سخر للعملية 165 عونا بمختلف الرتب ومدعمة بفرقة الغطاسين وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة.حيث تم تنصيب مركز القيادة العملي وتقسيم الجزء الأول من الوادي إلى خمس مناطق يتم البحث والتمشيط فيها.

وكانت تدخلات الحماية المدنية بولاية المسيلة إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة أمس قد مكنت من إنقاذ طفل يبلغ من العمر حوالي 13 سنة حاصرته مياه وادي الشعير ببلدية محمد بوضياف شخص آخر حاصرته مياه وادي عثمان ببلدية سيدي أمحمد جراء ارتفاع منسوب الوادي. وإنقاذ شخصين وإخراج سيارة بعد ما حاصرتهم مياه الوادي بقرية أولاد دهيم وقرية السعادات ببلدية أولاد دراج. وتقديم يد المساعدة لعجوز لعبور وادي الليمون ببلدية عين الملح.

كما أسعفت عائلة متكونة من 09 أفراد و30 رأس غنم حاصرتهم مياه الأمطار ببلدية مناعة.