قدّرت دراسة أمريكية جديدة عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بما يزيد على حوالي 900 ألف شخص، بينما يقترب عدد ضحايا الفيروس بالعالم من 7 مليون شخص، وهو رقم أعلى بنسبة 57 بالمائة من الأرقام الرسمية المعلنة.

ووفقًا لموقع NPR، فإن الدراسة التي قام بها عدد من الباحثين في معهد المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن توضح أن العدد الحقيقي للوفيات أكثر من ضعف العدد المعلن وهو 3.24 مليون.

وقد اعتمد الباحثون على أعداد الوفيات المرتفعة من مارس 2020 حتى ماي 2021، وقارنوها بما يمكن توقعه في عام نموذجي غير وبائي، وثم تعديل الأرقام لتأخذ في الاعتبار عدد من العوامل الأخرى المرتبطة بالجائحة.

كما قدر الباحثون وجود عدد قليل للغاية من الوفيات في دول مثل الهند والمكسيك وروسيا، وقالوا إن أعداد الوفيات الرسمية منخفضة بنحو 400 ألف في كل دولة.

أما في بعض البلدان -بما في ذلك اليابان والعديد من دول آسيا الوسطى -يقدر معهد القياسات الصحية والتقييم تقديرات عدد الوفيات بأكثر من 10 مرات من الإجماليات المبلغ عنها.

وتٌظهر الدراسة مدى صعوبة تتبع معدل الوفيات خلال الوباء الذي سيطر على العالم.