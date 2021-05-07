انتعشت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بنسبة 1 بالمائة في الجلسة السابقة على خلفية البيانات الاقتصادية المشجعة من الصين والولايات المتحدة، على الرغم من تفاقم جائحة كوفيد-19 في الهند.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم جويلية 68.40 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة.

فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جوان 29 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 65 دولارا.

وذكرت "رويترز"، أن تخفيف القيود المفروضة على التحركات في الولايات المتحدة وأوروبا واستعادة أنشطة المصانع والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا يمهد الطريق لانتعاش الطلب على الوقود.

في حين من المرجح أن يقدم إطلاق العنان للسفر في فصل الصيف المزيد من دعم استهلاك البنزين ووقود الطائرات.

وفي الصين، أظهرت البيانات تسارع نمو الصادرات على غير المتوقع في أفريل، كما أشار مسح خاص إلى زيادة قوية في نشاط قطاع الخدمات.