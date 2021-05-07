توقعت منظمة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في نهاية الأسبوع فوق منطقة شمال إفريقيا.

وقالت المنظمة، إن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض يوم غد السبت، مضيفة أنه "إن كان هذا صحيحا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز".

من جهته، نشر رئيس الشركة الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين أمس الخميس، خريطة للأرض تظهر مناطق الاصطدام المحتملة للصاروخ حيث تشمل المناطق المحتملة مساحات شاسعة من معظم قارات العالم، بما فيها قارات بأكملها مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا. ولم يتم تضمين أراضي روسيا في قائمة المناطق التي يمكن أن يسقط فيها جزء من الصاروخ الخارج عن السيطرة الذي يبلغ وزنه 18 طنا من الصاروخ Long March 5B الصيني.

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وكشف من جهته مركز الفلك الدولي لرصد سقوط الأقمار الصناعية على الأرض، اليوم الجمعة، تأثير سقوط الصاروخ الصيني "التائه" على السعودية ودول الخليج. مؤكدا عدم قدرة أي جهة في العالم على معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام، إذ إن عملية التنبؤ هذه يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول إذ إنها تتغير بتغير النشاط الشمسي، وفقا لصحيفة "عاجل". وأشار المركز إلى أن الصاروخ الصيني سيعبر فوق السعودية ومنطقة الخليج العربي ولن يشكل خطرا.

وأطلقت الصين، يوم الخميس 29 أفريل، الوحدة الرئيسية التي ستصبح مقر إقامة طاقم من ثلاثة رواد فضاء في محطة فضائية دائمة تنوي استكمالها بحلول نهاية العام المقبل 2022. وانطلقت الوحدة التي يطلق عليها اسم "تيانخه"، أي "تناغم السماوات"، على متن الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" -أكبر الصواريخ الصينية -من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في جزيرة هاينان الجنوبية.

وهذه الوحدة واحدة من ثلاثة مكونات رئيسية لما ستصبح أول محطة فضائية تطورها الصين لتنافس المحطة الفضائية الدولية، وهي المحطة الوحيدة العاملة حاليا في مدار حول الأرض.

وكان من المزمع إعادة هذه المرحلة الرئيسية من الصاروخ بشكل متحكم به، إلا أن الصين فقدت التحكم بها وستعود وتسقط على الأرض بشكل غير متحكم به، وهي تدور حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة