حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من استمرار تساقط أمطارا رعدية غزيرة، على شرق ووسط البلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستستمر في التساقط على الولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، المدية، البويرة، برج بوعريرج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، أولاد جلال، المغيير، بسكرة، تقرت والوادي، وذلك الى غاية السادسة من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف ذات المصدر، أن الكمية المتساقطة تراوح بين 20 و30 ملم محليا.