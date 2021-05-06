أعلنت مصالح الحماية المدنية، أن عملية البحث عن الضحية الثالثة المفقودة متواصلة، في بوسعادة بولاية المسيلة، وذلك إلى غاية 21:30 ليلا من اليوم الخميس، اثر التقلبات الجوية الكبيرة التي تجتاح الولاية.

وأشارت مصالح الحماية في منشور لها عبر حسابها الرسمي "فيسبوك" الى الطرق والمسالك المقطوعة بولاية المسيلة، بسبب ارتفاع منسوب الوديان وهي:

- الطرق الوطنية: رقم 45 - 04 - 70 - 89 – 40.

- الطرق الولائية: رقم 38 – 03

- الطريق الولائي رقم 11 الرابط بين امسيف وخبانة صعب المرور بسبب تضرر جزئي للجسر.

وأضاف ذات المصدر، في ولاية سطيف، لاسيما بعين الفكرون: تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار من مخزن بالمستشفى المحلي، وبعض المرافق العمومية ومنزلين بحي المعدومين.

أما في بلدية عين ولمان أشار المصدر الى قطع الطريق الولائي: رقم 171 بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد بالمكان المسمى "الشط".

فيما قامت ذات المصالح، بامتصاص مياه الأمطار وإزالة الأوحال عبر بعض المرافق العمومية، وحي 08 ماي 1945 و 01 نوفمبر 1954 ببلدية بني سليمان ولاية المدية.

كما قامت عناصر الحماية بامتصاص مياه الأمطار داخل عدة مرافق العمومية، وداخل عدة مساكن على مستوى الاحياء التالية :حي السعادة - حي لاصاص - حي لكمين – حي السوق القديم . دون تسجيل خسائر، بأم البواقي.

كما تم تسجيل تسرب مياه الأمطار داخل ثلاث ( 03 ) منازل بوسط المدينة بحيث تم القيام بعملية امتصاص المياه المسربة، في بلدية غيلاسة التابعة برج بوعريريج