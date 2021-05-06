كشف موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، أكبر 10 قوات جوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في عام 2021، من بينها الجزائر.

ويقيم الموقع القوات الجوية للدول من امتلاك عدد الطائرات، وهو لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بالاعتبار في حال تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.

ووفقا لإحصائيات 2021، تشمل أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة وطائرات المهام الخاصة.

وحلت تركيا المرتبة الأولى في المنطقة في قائمة "غلوبال فاير باور" من حيث العدد، بـ1056 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك بشكل بسيط على مصر التي كان سلاح الجو لديها يحتل المرتبة الأولى العام الماضي ليأتي تصنيفها في المرتبة الثانية هذا العام بـ1053 طائرة حربية.

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 889 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على الكيان الغاصب الذي جاء ترتيبه في المرتبة الرابعة بامتلاكه 595 طائرة حربية، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 552 طائرة متنوعة.

من جهتها حلت الجزائر في المرتبة السادسة بـ551 طائرة حربية، و22 عالميا، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ516 طائرات متنوعة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 462 طائرة، فيما احتل العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 350 طائرة، وجاءت الأردن في المرتبة العاشرة بعدد 261 طائرة متنوعة.