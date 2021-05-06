نفى مهاجما نادي شباب بلوزداد، حمزة بلحول، والبنيني مارسيلان كوكبو، الأخبار التي راجت مؤخرا، حول وجود خلافات، ومشاكل شخصية بينهما.

وكانت تقارير عدة قد رجحت وجود خلاف بين الثنائي بعد رفض بلحول تمرير الكرة لزميله البنيني، الذي كان أمام شباك شاغرة، في المباراة التي فاز بها بلوزداد على ضيفه عين مليلة (5-1)، في الجولة 20 من دوري الرابطة المحترفة الأولى.

وقال بلحول في تصريحات للحساب الرسمي للشباب "فيسبوك"، اليوم الخميس: "بالنسبة لي كوكبو زميلي، ولا يوجد أي خلاف بيننا، لا في الماضي ولا المستقبل".

وأضاف: "ببساطة أنا مهاجم، ومن يلعب في هذا (المركز) يكون أنانيا أحيانا، وهذا الأمر يحدث مع جميع مهاجمي العالم، ولا يعني بالضرورة بلحول فقط".

بدوره أكد كوكبو أن علاقته ببلحول جيدة للغاية، ولا يوجد أي خلاف بينهما، مشددا في الوقت ذاته أن هدفه في الوقت الحاضر، يبقى التحضير بجدية لقادم التحديات.