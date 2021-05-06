أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الوطني للذاكرة لا يقتصر فقط على مجازر 8 ماي 1945، إنما يخص الفترة الاستعمارية بكاملها من عام 1830 إلى 1962.

وأوضح، العيد ربيقة، بمناسبة انطلاق التظاهرات المخلدة لليوم الوطني للذاكرة و إحياء الذكرى الـ 76 لمجازر 8 ماي 1945 بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، تحت شعار "الذاكرة تأبى النسيان"، أن اختيار هذا التاريخ جاء لبشاعة مجازر 8 ماي 1945 إذ تعد محطة أساسية من محطات الذاكرة الجماعية الجزائرية، مشددا أن الأحداث التي عرفتها البلاد سنة 1945 كانت أليمة جدا.

وقال ربيقة، أن الكثير من المؤرخين يؤكدون بأن تلك الأحداث كانت حافزا قويا لكل النخب التي كانت تطمح الى الاستقلال، معتبرا أنه لولا أحداث 8 ماي 1945 لتأخر اندلاع الثورة التحريرية المظفرة".