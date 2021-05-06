استقبلت مديرية التجارة لولاية المدية، اليوم الخميس، 32,412 طن من المواد الغذائية كمساعدات موجهة للمنكوبين من الفيضانات التي ضربت مدينة بني سليمان اليومين الأخرين.

وأشارت المديرية في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، أنه "تنفيذا لتعليمات وزير التجارة كمال رزيق وتحت إشراف والي ولاية المدية، وبالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية البليدة استقبلت مديرية التجارة لولاية المدية أولى المساعدات الموجهة للمنكوبين من الفيضانات التي ضربت مدينة بني سليمان والمتمثلة في 32,412 طن من المواد الغذائية".

وأضافت مديرية التجارة لولاية المدية، أن المساعدات بمساهمة من مجمع سيفيتال ومجمع عمور.