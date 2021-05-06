سجلت الهند اليوم الخميس 412262 إصابة و3980 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز عدد الإصابات حاجز الـ21 مليونا، بينما وصلت الوفيات إلى 230168 حالة.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة.

وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.35 مليار نسمة)، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.