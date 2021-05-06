حذر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، وزارة التربية، من مغبة محاولة القفز على المطالب المشروعة، لعمال القطاع، محملا الوزارة مسؤولية تبعات عدم استقرار القطاع.

وأوضح بيان المجلس، أنه "بعد الوقوف على السلوك غير المسؤول، والمواقف السلبية والمماطلة لوزارة التربية بخصوص الحوار الذي تعمدت تعطيله وإفراغه من كل محتوى ايجابي"، اتهم المجلس الوزارة في استمرار التوتر والاحتقان، جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف وسعيها إلى إقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين.

عبر المكتب عن أسفه العميق لغياب الإرادة الحقيقة لدى الوزارة، لنزع التوتر وتجنب التداعيات التي تهدد استقرار القطاع.

وأكد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، أن المطالب مشروعة وغير قابلة للتجزئة، منددا محاولات التحايل على مكوناته.

ودعا المجلس الوزارة الى بناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تفسح المجال للاستقرار الاجتماعي.